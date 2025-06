Israele-Iran Netanyahu | Noi colpiamo siti nucleari loro ospedali

In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le azioni si susseguono con scopi opposti e conseguenze drammatiche. Mentre Israele colpisce obiettivi militari e nucleari per difendersi, l'Iran risponde colpendo ospedali, mettendo a rischio vite innocenti. È uno scontro che rischia di sfociare in una spirale di violenza senza fine, lasciando il mondo a chiedersi: fino a quando questa guerra di nervi potrà continuare?

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato l'ospedale Soroka di Beer Sheva, colpito da un missile iraniano che ha danneggiato il reparto di chirurgia. Il personale medico ha riferito che diverse decine di persone hanno riportato ferite lievi, aggiungendo che la maggior parte dei pazienti era già stata trasferita in luoghi sicuri. "Noi prendiamo di mira siti militari, siti nucleari, siti missilistici. Loro prendono di mira un ospedale", ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa davanti all'ospedale.

