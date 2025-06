Israele-Iran missili Teheran su quattro aree in Israele | colpito ospedale Be’er Sheva

La tensione tra Israele e Iran si riaccende con un nuovo allarme missilistico, questa volta nella notte. Quattro aree israeliane, tra cui il cuore di Be’er Sheva e persino Tel Aviv, sono state colpite da attacchi provenienti da Teheran, provocando danni ingenti e feriti. La regione si trova nuovamente sul filo del rasoio, mentre il conflitto si intensifica e la pace appare sempre più lontana. Gli sviluppi più recenti mostrano quanto questa escalation possa influenzare l’intera area mediorientale.

Nel conflitto Israele-Iran, nuova ondata di missili nella notte da Teheran verso Israele. Sarebbero stati colpiti alcuni edifici a Tel Aviv. Sarebbero almeno quattro i siti su territorio israeliano colpiti da missili balistici iraniani, nell’ultimo attacco di Teheran che ha interessato soprattutto il centro e il sud dello Stato ebraico. I media israeliani riportano anche segnalazioni di diversi feriti e danni ingenti nelle aree colpite, che comprendono anche l’ospedale Soroka di Be’er Sheva, nel sud del Paese. “Danni estesi” a ospedale. L’ospedale è stato colpito direttamente da un missile iraniano, e le autoritĂ hanno riferito di “danni estesi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili Teheran su quattro aree in Israele: colpito ospedale Be’er Sheva

In questa notizia si parla di: israele - missili - teheran - iran

