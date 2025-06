Israele-Iran le mosse e le parole di Trump

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, le mosse e le parole di Donald Trump assumono un ruolo cruciale. Mentre il presidente americano si dichiara pronto a intervenire, ma senza aver ancora preso una decisione definitiva, si svelano strategie ambigue che potrebbero influenzare gli equilibri di tutta la regione. Quali saranno le prossime mosse? Scopriamolo insieme.

Donald Trump sarebbe pronto a intervenire contro l'Iran, ma dichiara di non aver ancora preso una decisione. L'atteggiamento ambiguo del presidente americano con Vito D'Ettorre.

