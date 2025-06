Israele-Iran la giornalista iraniana | La guerra fa paura ma è l' occasione per rovesciare il regime

In un contesto segnato dalla crescente tensione tra Israele e Iran, una voce si leva dall'Iran: l’attivista iraniana intervistata da Tgcom24 rivela che il 80% della popolazione non supporta il regime, considerando la guerra un rischio ma anche un’opportunità per cambiare. La speranza di un cambiamento si fa più forte, specialmente tra le donne, che vedono nella crisi un’occasione storica per rovesciare la Repubblica Islamica. Un momento cruciale che potrebbe plasmare il futuro della regione.

L'attivista iraniana a Tgcom24: "Non sono solo le donne a sperare nella caduta della Repubblica Islamica. Solo il 20% del popolo è schierato con il governo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Iran, la giornalista iraniana: "La guerra fa paura ma è l'occasione per rovesciare il regime"

