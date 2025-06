Israele-Iran la diretta Netanyahu | Usa in guerra? Decide Trump ciò che è meglio per loro

Tensione alle stelle tra Usa e Iran, mentre i raid israeliani su Teheran continuano e Washington si prepara alle prossime mosse. Trump avrebbe già dato l’ok agli attacchi, ma resta aperta la via della mediazione. La situazione si fa sempre più complessa: Cina tenta di frenare gli Stati Uniti, e le dichiarazioni iraniane aggiungono ulteriore incertezza. La crisi rischia di trasformarsi in un conflitto globale: cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Tensione alle stelle tra Usa e Iran. Mentre i raid israeliani su Teheran proseguono, a Washington si fa il punto della situazione per definire le prossime mosse. Trump avrebbe già approvato i piani di attacco ma lascia ancora aperta una porta per la mediazione. Proseguono gli attacchi. La Cina frena gli Usa. Di seguito, la cronaca in diretta. Ore 18.50 - Vertici Iran agli Usa, "se intervenite cambiamo strategia" Nuovo avvertimento dell'Iran agli Usa, stavolta dal Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale, che minaccia l'adozione di "una diversa strategia" se Washington dovesse unirsi agli attacchi d'Israele, lasciando intendere un'escalation sostanziale rispetto alle risposte attuate finora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it