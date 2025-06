Israele-Iran la diretta | Israele attacca il reattore di Arak Missili iraniani sull' ospedale di Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli mai visti, con attacchi a reattori nucleari e missili che sconvolgono Tel Aviv. Mentre gli eventi si susseguono rapidi e il mondo osserva con apprensione, la situazione si fa sempre più intricata, lasciando intravedere uno scenario di possibile escalation o di negoziati. Ecco la cronaca in tempo reale di un giorno che potrebbe segnare il destino della regione.

Tensione ancora alle stelle tra Usa e Iran. Mentre i raid israeliani su Teheran proseguono, dalle parti di Washington si fa il punto della situazione per definire le prossime mosse. Trump avrebbe già approvato i piani di attacco ma lascia ancora aperta una porta per la mediazione. Qui di seguito la cronaca della giornata Ore 7.58 -  Media Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak I media iraniani riferiscono che i caccia israeliani hanno attaccato il reattore di Arak. Nella notte l'Idf aveva diffuso un messaggio in farsi avvertendo la popolazione di spostarsi dall'area perchè sarebbe stata colpita Ore 7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele-Iran, la diretta: Israele attacca il reattore di Arak. Missili iraniani sull'ospedale di Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - reattore - arak - iran

Missili dall'Iran colpiscono quattro zone di Israele. Tel Aviv bombarda il reattore di Arak - Tensione alle stelle tra Iran e Israele: missili iraniani hanno colpito quattro zone strategiche, tra cui Tel Aviv e il centro del paese, mentre Israele risponde con un bombardamento sul reattore di Arak.

Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv: colpito l'ospedale. La sfida finale Trump-Khamenei Vai su X

Per tutti gli interessati al tema del nucleare iraniano, oggi è uscito un mio (lungo) approfondimento sul Foglio, che integra alcune considerazioni al post della settimana scorsa. Per tutti gli altri invece, la live di questa settimana con l’ingegner Marco de Pietra si Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak; Israele colpisce il reattore di Arak. L'Iran risponde: centrato un ospedale. Trump pronto all’attacco; Arak, reattore ad acqua pesante colpito da Israele: come funziona, la produzione di plutonio e il rischio util.

Missili iraniani su Israele. Colpito un ospedale. Tel Aviv attacca il reattore di Arak. Ul... - Pioggia di missili nella notte in tutto Israele, dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato missili in arrivo dall'Iran. Da msn.com

Arak, reattore ad acqua pesante colpito da Israele: come funziona, la produzione di plutonio e il rischio utilizzo per armi nucleari - Secondo la televisione di Stato iraniana non c'è «alcun pericolo di radiazioni» e la struttura ... Secondo msn.com