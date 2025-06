Israele-Iran il Consiglio islamico insulta Trump | Fesso stia attento Gli Usa si preparano ad intervenire contro i siti nucleari

In un clima di crescente tensione tra Israele, Iran e gli Stati Uniti, le parole minacciose del Consiglio dei Guardiani iraniano evidenziano la delicatezza della situazione. Mentre l’Iran avverte di una dura risposta in caso di attacco statunitense, Trump resta in silenzio, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita di potere? La stabilità globale è più instabile che mai.

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l’Iran, faranno i conti con una risposta dura». Qu este le parole dure e minacciose che arrivano dal Consiglio dei guardiani, un potente apparato istituzionale che partecipa ai processi decisionali della repubblica islamica iraniana. Ma nonostante l’escalation delle ostilitĂ tra Israele e Iran, Donald Trump non sembrava essere intimorito dagli ayatollah. Il Guardian ha riferito che The Donald ha chiesto ai militari alcune garanzie sulle funzionalitĂ delle bombe bunker-buster, per capire se saranno realmente capaci di distruggere i siti di uranio iraniani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele-Iran, il Consiglio islamico insulta Trump: “Fesso, stia attento”. Gli Usa si preparano ad intervenire contro i siti nucleari

In questa notizia si parla di: fesso - iran - israele - consiglio

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l'Iran, faranno i conti con una risposta dura». E' la minaccia che arriva dal Consiglio dei Guardiani, potente istituzione ch Vai su Facebook

Israele-Iran, il Consiglio islamico insulta Trump: Fesso, stia attento. Gli Usa si preparano ad intervenire contro i siti nucleari; Guerra Israele-Iran settimo giorno | Missili dall'Iran colpiscono quattro zone d'Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Putin e Xi condannano attacchi israeliani sull'Iran. Tel Aviv: Khamenei non può più esistere - Direttore ospedale israeliano Ashkelon: Sappiamo di essere obiettivo, siamo pronti.

Israele: "Khamenei non può esistere". Ministro esteri Iran domani a Ginevra per colloqui con europei - Ministro esteri Israele: "Andremo avanti fino a missione compiuta" "Continueremo la nostra operazione in Iran" e "non ci fermeremo neanche per un minuto fin quando la missione non sarà stata completat ... Come scrive msn.com

Israele accusa l'Iran: "Ha usato bombe a grappolo". E Theran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta - Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Riporta msn.com