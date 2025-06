Israele-Iran Hana Namdari a Tgcom24 | La guerra fa paura ma è l' occasione per rovesciare il regime

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, Hana Namdari, giornalista e attivista iraniana, rivela che la guerra, seppur spaventa, rappresenta anche un'opportunità storica per cambiare il regime. La sua analisi svela che meno del 20% della popolazione sostiene ancora la Repubblica Islamica, alimentando speranze di un cambiamento imminente. Un’analisi che invita a riflettere sulle complesse dinamiche geopolitiche e sociali di una regione in fermento.

La giornalista e attivista iraniana: "Non sono solo le donne a sperare nella caduta della Repubblica Islamica. Solo il 20% del popolo è schierato con il governo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Iran, Hana Namdari a Tgcom24: "La guerra fa paura ma è l'occasione per rovesciare il regime"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

