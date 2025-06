Israele-Iran ecco come funziona l’unità di crisi della Farnesina

L’unità di crisi della Farnesina, attiva 24/7 e sotto il costante controllo dei vertici del Ministero degli Esteri, garantisce un supporto immediato agli italiani in Iran e Israele. Sin dal primo attacco israeliano in Iran, il 13 giugno, questa struttura si è riattivata prontamente, utilizzando un sistema informatico all’avanguardia per monitorare, coordinare e intervenire tempestivamente. Scopri come funziona questa rete di sicurezza e assistenza, sempre vigile per proteggere i nostri connazionali in zone di tensione.

Operativa 24 ore su 24 non stop, l’unità di crisi del ministero degli Esteri offre supporto costante agli italiani che si trovano in questo momento in Iran e Israele. Sotto il controllo continuo del ministro Tajani, del capo di gabinetto e di tutti i vertici della Farnesina, l’unità di crisi si è riattivata sin da subito in occasione del primo attacco israeliano in Iran, il 13 giugno scorso. Attraverso un sofisticato sistema informatico, il ministero sta così monitorando e facilitando le richieste dei cittadini italiani di poter lasciare i due paesi coinvolti nel conflitto. Data la chiusura dello spazio aereo nella regione, i trasferimenti necessitano prima di un transfer via terra, fino al raggiungimento dei paesi confinanti, da dove potranno quindi partire i voli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, ecco come funziona l’unità di crisi della Farnesina

In questa notizia si parla di: iran - unità - crisi - israele

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Due guerre, una diplomazia in crisi. Il G7 2025 si apre sotto il peso di due conflitti – Ucraina e Israele-Iran – e con un’unità politica sempre più fragile. La presenza di Trump, tra telefonate a Putin e aperture ambigue, rende il vertice un test di tenuta per le demo Vai su Facebook

Dopo il primo attacco di #Israele all'Iran, #Tajani ha convocato una riunione d'urgenza all'Unità di #crisi della #Farnesina. Ecco di cosa si occupa la struttura e il profilo del capo Nicola Minasi. Di Ettore Bellavia @ettorebellavia #15giugno Vai su X

Israele-Iran, ecco come funziona l’unità di crisi della Farnesina; Italiani in Iran e Israele, la Farnesina attiva l'unità di crisi; In Israele 38mila italiani. La Farnesina prepara il rientro da Amman.