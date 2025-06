Israele intensifica gli attacchi contro l' Iran | obiettivi strategici a Teheran

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con obiettivi strategici colpiti a Teheran in una mossa decisa a indebolire il regime degli ayatollah. Il Ministro della Difesa israeliano Katz ha annunciato un aumento delle operazioni militari, definendole una risposta ai crimini di guerra perpetrati dall'Iran contro civili israeliani. In un contesto di escalation, le azioni militari rischiano di portare a un'escalation regionale, con il mondo che osserva attentamente i prossimi sviluppi.

Il ministro della Difesa Israel Katz rende noto di aver ordinato all' Idf insieme con il premier di "attaccare l' Iran con maggiore intensità : obiettivi strategici e governativi a Teheran per eliminare minacce e indebolire il regime degli ayatollah". "Il codardo dittatore iraniano si nasconde nelle profondità del bunker fortificato e spara colpi contro ospedali ed edifici residenziali in Israele: sono crimini di guerra della più grave specie e Khameni sarà ritenuto responsabile dei suoi crimini", ha scritto Katz su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele intensifica gli attacchi contro l'Iran: obiettivi strategici a Teheran

