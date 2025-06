Israele il direttore dell' ospedale colpito | è chiuso danni estesi

In un’onda di violenza senza precedenti, l’ospedale Soroka di Beersheba in Israele ha subito danni estesi e perdite significative a causa dell’attacco con missili iraniani. Il direttore generale, Shlomi Kodesh, ha confermato che alcuni reparti sono stati distrutti e 40 persone sono rimaste ferite, mentre le evacuazioni tempestive hanno evitato il peggio. Questa tragedia mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture sanitarie in zone di conflitto.

Beersheba (Israele), 19 giu. (askanews) - "Alcuni reparti sono stati completamente distrutti e ci sono danni estesi in tutto l'ospedale", ha dichiarato Shlomi Kodesh, direttore generale del centro medico Soroka di Beersheba, colpito da missili iraniani, aggiungendo che ci sono "40 feriti". Al momento dell'attacco, ha raccontato, l'edificio più colpito era fortunatamente vuoto perché era stato evacuato nei giorni scorsi, ma in altri reparti c'erano pazienti che sono rimasti feriti, anche se in modo lieve. Il direttore dell'ospedale ha detto che al momento la struttura è stata chiusa per valutare gli effettivi danni strutturali e che sono garantite solo le procedure d'emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, il direttore dell'ospedale colpito: è chiuso, danni estesi

