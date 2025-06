Israele fra democrazie e fondamentalismo religioso Millennium Live con David Bidussa

Il delicato equilibrio tra democrazia e fondamentalismo religioso in Israele è un tema di grande attualità che richiede analisi approfondite. Il 20 giugno alle 12, non perdere l’appuntamento con Millennium Live, ospitato da Mario Portanova, con David Bidussa e Roberto Casalini. Un'occasione imperdibile per confrontarsi sui complessi sviluppi di uno dei paesi più contesi del Medio Oriente, un dialogo che svela le sfide e le contraddizioni di una nazione in continuo mutamento.

