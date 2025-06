Israele e Iran si colpiscono direttamente | è la prima volta nella storia Missili contro civili

Una nuova, inquietante pagina si apre nel Medio Oriente: Israele e Iran si sono affrontati in uno scontro diretto senza precedenti, segnando la prima volta nella storia in cui missili vengono lanciati contro civili. La tensione palpabile e le conseguenze di questa escalation rischiano di destabilizzare l’intera regione. La situazione resta critica, e il mondo osserva con apprensione ciò che potrebbe seguire.

Una drammatica escalation tra Israele e l’Iran ha scosso il Medio Oriente questa mattina, con un pesante attacco missilistico iraniano su più città israeliane e una risposta aerea israeliana che ha colpito obiettivi strategici in territorio iraniano. Il bilancio provvisorio parla di almeno 65 persone ferite in Israele, tre delle quali in condizioni gravi. L’attacco iraniano: 30 missili balistici contro centri civili. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (IDF), l’Iran ha lanciato circa 30 missili balistici nella notte e nelle prime ore del mattino, colpendo Beersheba, Holon, Ramat Gan e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Israele e Iran si colpiscono direttamente: è la prima volta nella storia. Missili contro civili

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

I missili dell'Iran sui civili israeliani: colpito l'ospedale di Soroka. Una raffica di 30 razzi iraniani è piovuta su Israele e tre di questi hanno colpito l'hinterland di Tel Aviv.

