Israele | Decisione di Trump entro 24-48 ore Teheran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele annuncia una decisione cruciale entro 24-48 ore, mentre Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz. Moscow e Pechino chiedono un cessate il fuoco tra Israele e Iran, ma l'area rischia di esplodere in un conflitto regionale. La situazione è caldissima e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di pace e guerra; rimanete aggiornati sulla diretta.

Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Raid su impianti nucleari, minacce incrociate e allerta massima per un conflitto regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Decisione di Trump entro 24-48 ore". Teheran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta

