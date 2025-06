Israele considera uccisione Khamenei Netanyahu | Tutte le opzioni sono aperte

La tensione tra Israele e Iran si intensifica: mentre il governo israeliano non esclude alcuna opzione, compresa quella estrema, per affrontare la minaccia di Khamenei, l'Iran risponde con fermezza. La spinosa questione si infiamma ulteriormente, lasciando il mondo a domandarsi quali sono davvero le mosse che potrebbero cambiare gli equilibri regionali. In questo scenario complesso, tutto rimane possibile: un confronto che potrebbe ridefinire il futuro del Medio Oriente.

Dall'Iran, intanto, la Guida Suprema del Paese ha sostenuto che il possibile intervento statunitense nel conflitto sarebbe la conferma della debolezza e dell'incapacit√† del governo israeliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Israele considera uccisione Khamenei, Netanyahu: ‚ÄúTutte le opzioni sono aperte‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: israele - considera - uccisione - khamenei

Israele considera la risposta di Hamas all'accordo sugli ostaggi un 'rifiuto effettivo' - Israele interpreta la risposta di Hamas all'accordo sugli ostaggi come un chiaro rifiuto, accentuando così le tensioni in un contesto già fragile.

Guerra Medioriente, Iran: "Colpito Israele con successo", 5 civili uccisi in attacco Vai su Facebook

Mosca mette in guardia gli Usa: ¬ęNon intervengano in Iran¬Ľ. Netanyahu: ¬ęEliminare Khamenei? Tutte le opzioni aperte¬Ľ; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak. Missili iraniani su Tel Aviv e sull'ospedale di Soroka..

Katz, 'Khamenei non può continuare ad esistere' - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei "non può essere autorizzato a continuare a esistere": lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz a Holon, un sobborgo di Tel Aviv colpito q ... Secondo ansa.it

Netanyahu: "Possibile l'uccisione di Khamenei". Colpita tv di Stato a Teheran. Iran: "Presto strike violento su Israele" | La diretta - Teheran prepara lo ‚Äústrike più violento della storia‚ÄĚ, mentre Israele rivendica la supremazia aerea su Teheran e la distruzione di un terzo dei lanciatori mi ... Segnala msn.com