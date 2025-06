israele colpisce il reattore di arak teheran minaccia trump

In un clima di tensione crescente, Israele ha attaccato il reattore nucleare di Arak, mentre Teheran risponde minacciando ritorsioni e mettendo tutte le opzioni sul tavolo. La regione si avvicina a un punto di non ritorno, tra retoriche dure e alleanze instabili. La crisi nucleare e politica potrebbe presto esplodere, coinvolgendo anche gli Stati Uniti. Resta da capire quali saranno le mosse decisive nei prossimi giorni.

Il viceministro degli Esteri iraniano avverte: "Tutte le opzioni sono sul tavolo" se gli Stati Uniti entreranno in guerra al fianco di Israele. Più duro l'ex presidente Raisi: "Trump andrà incontro a una morte umiliante". Il leader supremo Khamenei, nascosto in un bunker, rifiuta ogni resa. Intanto Israele ha colpito il reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, cruciale per la produzione di plutonio. Teheran ha chiuso le frontiere, razionato la benzina e bloccato Internet, mentre la Tv di Stato è stata hackerata con un appello alla rivolta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it