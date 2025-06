Israele colpisce il reattore di Arak L’Iran risponde | centrato un ospedale Trump pronto all’attacco

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuove vette con un'offensiva di missili che ha colpito duramente il cuore di Beer Sheva, mettendo a rischio vite e strutture vitali. La regione si trova ancora sotto assedio, mentre gli Stati Uniti si preparano a eventuali escalation, con Donald Trump pronto all’attacco. In un clima di crescente insicurezza, il mondo osserva con apprensione cosa possa succedere nelle prossime ore.

Una pioggia di missili balistici ha nuovamente sconvolto il cielo di Israele. Il piĂą grave tra gli attacchi ha centrato in pieno il Soroka Medical Center di Beer Sheva, nel sud del Paese. I primi soccorsi parlano di danni strutturali gravi e del rischio concreto di cedimenti all’interno dell’edificio. L’offensiva, partita dall’Iran, ha incluso almeno venti missili che hanno colpito zone altamente popolate come Tel Aviv, Holon, Ramat Gan e l’area di Gush Dan. Anche il Negev ha riportato danni rilevanti a una struttura sensibile. Secondo il servizio di emergenza Magen David Adom, ci sono numerosi feriti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele colpisce il reattore di Arak. L’Iran risponde: centrato un ospedale. Trump pronto all’attacco

In questa notizia si parla di: israele - iran - centrato - colpisce

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

La diplomazia tace, parlano le bombe. Israele colpisce il cuore della Forza Quds: è l’inizio della fase più buia della guerra. In questo momento drammatico, cerchiamo di capire cosa c’è davvero in gioco. Approfondisci ora: https://tinyl.co/3PFM . . . . . #conflitto Vai su Facebook

Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

Israele colpisce il reattore di Arak. L’Iran risponde: centrato un ospedale. Trump pronto all’attacco - Un’ondata di missili iraniani ha colpito Israele «bucando» Iron Dome. panorama.it scrive

I missili dell’Iran centrano un edificio a Tel Aviv: il momento dell’esplosione, il boato e la pioggia di macerie - L’Iran ha lanciato una nuova batteria di missili questa mattina – giovedì 19 giugno – su Israele: vettori hanno centrato alcuni edifici nella città di Tel Aviv. Come scrive msn.com