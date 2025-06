Israele bombarda tv di stato iraniana le immagini dell’edificio colpito

In un drammatico episodio di tensione internazionale, Israele ha bombardato un edificio della tv di stato iraniana a Teheran, lasciando dietro sé scene di distruzione e caos. Le immagini delle conseguenze, catturate durante una diretta, mostrano la devastazione e la fuga della conduttrice, mentre polvere e detriti invadono lo studio. Un attacco che testimonia le complesse relazioni tra i due paesi e il crescente rischio di escalation nel conflitto regionale.

L'emittente televisiva statale iraniana ha permesso ai media di filmare le conseguenze dell'attacco israeliano contro il proprio edificio a Teheran. L'esplosione durante una diretta, la conduttrice è fuggita, mentre polvere e detriti hanno invaso lo studio. L'emittente ha poi dichiarato che l'edificio era stato colpito da quattro bombe.

