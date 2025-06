Israele blocca Al Jazeera e tv turca per nascondere i luoghi colpiti dai missili iraniani

In un'epoca in cui l'informazione dovrebbe essere libera e trasparente, Israele si trova al centro di un contenzioso acceso con i media stranieri, tra cui Al Jazeera e TV turca. Le recenti azioni di blocco e irruzione negli studi mirano a nascondere i danni causati dai missili iraniani, sollevando interrogativi sulla libertĂ di stampa e sulla trasparenza delle operazioni militari. La vicenda apre una ferita nel diritto all'informazione e alla veritĂ .

Un’ irruzione negli studi di Al Jazeera e il tentativo di fermare le riprese di una tv turca. Israele non vuole far sapere dove i missili iraniani colpiscono e giĂ in almeno due occasioni ha interrotto il lavoro dei giornalisti che documentavano i danni dei raid di Teheran sulla capitale. Nel primo caso, riferito dagli stessi media di Tel Aviv, la polizia ha fatto irruzione in un complesso di agenzie di stampa straniere, da dove trasmetteva l’emittente qatariota Al Jazeera – giĂ finita al centro di diverse misure repressive dopo il 7 ottobre – documentando i luoghi sono sono cadute le bombe lanciate dall’esercito iraniano e rivelandone l’ esatta posizione, nonostante sia vietato: gli agenti “hanno interrotto le trasmissioni illegali”, hanno spiegato alcuni media israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele blocca Al Jazeera e tv turca per nascondere i luoghi colpiti dai missili iraniani

