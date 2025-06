Israele attacca siti nucleari in Iran Colpito anche reattore di Arak

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: i caccia israeliani sorvolano il cielo iraniano, colpendo importanti siti nucleari, incluso il reattore di Arak. Un'azione che rischia di intensificare ulteriormente la giĂ complessa escalation nella regione. Analizziamo cosa potrebbe significare questa operazione per la stabilitĂ mediorientale e gli equilibri globali.

I caccia israeliani attraversano il cielo dell’Iran. Colpiti i siti nucleari. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele attacca siti nucleari in Iran. Colpito anche reattore di Arak

