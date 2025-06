Israele attacca reattore nucleare ad acqua pesante di Arak Iran colpisce l' ospedale Soroka di Beer Sheva | evacuato per rilascio sostanze tossiche - VIDEO

Una nuova escalation scuote il Medio Oriente: Israele avrebbe attaccato il reattore di Arak, in Iran, con conseguenze che coinvolgono anche l’ospedale Soroka di Beer Sheva, evacuato a causa del rilascio di sostanze tossiche. La situazione rimane tesa e in evoluzione, mentre le autorità cercano di valutare i rischi e le ripercussioni di questo episodio critico. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa delicata crisi internazionale.

La tv di Stato iraniana che ha dato la notizia ha aggiunto che non ci sarebbe "alcun pericolo di fuoriuscita di radiazioni" dopo l'attacco al reattore nucleare ad acqua pesante di Arak situato a una profondità tra i 60 e i 90 metri sottoterra Israele attacca il reattore nucleare ad acqua pesa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele attacca reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, Iran colpisce l'ospedale Soroka di Beer Sheva: evacuato per rilascio sostanze tossiche - VIDEO

In questa notizia si parla di: reattore - nucleare - acqua - israele

