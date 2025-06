Israele attacca il reattore nucleare di Arak l’Iran lancia missili su Tel Aviv

Tensioni esplosive nel cuore del Medio Oriente: Israele ha colpito il reattore di Arak in Iran, mentre Teheran ha risposto con attacchi missilistici su Tel Aviv e Beersheba. Una notte di fuoco che riaccende i timori di escalation militare nella regione. Le parole dure di Netanyahu lasciano pochi dubbi: la pace è sempre più fragile e il prezzo della rischiosa rivalità tra le due nazioni si fa altissimo.

Nuova notte di intensi scambi di attacchi tra Israele e Iran. Da una parte, Israele ha colpito il reattore ad acqua pesante di Arak, mentre dall'altra, l'Iran ha lanciato missili su Tel Aviv, colpendo anche l'ospedale Soroka di Beersheba. In questo contesto, le parole del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non si sono fatte attendere: "I tiranni di Teheran ne pagheranno il prezzo", ha dichiarato con fermezza su 'X'. Attacco israeliano al reattore di Arak. Israele ha attaccato il reattore ad acqua pesante di Arak, una delle strutture nucleari più strategiche dell'Iran.

