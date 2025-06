Israele attacca il reattore di Arak L' Iran colpisce un ospedale Putin avverte Trump | Non attacchi | La diretta

Tensioni alle stelle nel Medio Oriente: Israele colpisce il reattore di Arak, l'Iran risponde con un attacco a un ospedale, e Putin avverte Trump di evitare escalation. Mosca e Pechino chiedono un cessate il fuoco, ma il rischio di un conflitto regionale si fa sempre più concreto. La situazione rimane delicata e in evoluzione: seguiranno aggiornamenti sulle prossime mosse diplomatiche e militari.

Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Raid su impianti nucleari, minacce incrociate e allerta massima per un conflitto regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele attacca il reattore di Arak. L'Iran colpisce un ospedale. Putin avverte Trump: "Non attacchi" | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - iran - attacca - reattore

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#Israele attacca reattore nucleare . L’#Iran colpisce un ospedale. Usa pronti a intervenire Vai su X

Ancora bombardamenti incrociati tra Israele e Iran. Le forze di difesa israeliane confermano di aver attaccato il reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, che ospita la struttura di contenimento del reattore, un componente chiave per la produzione di pluto Vai su Facebook

Israele attacca reattore nucleare . L’Iran colpisce un ospedale. Usa pronti a intervenire; Idf attacca il reattore di Arak, missile iraniano sull'ospedale Soroka a Beer Sheva; Israele - Iran, la guerra in diretta | Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv. Colpito l'ospedale a Beer Sheva. La sfida finale Trump-Khamenei.

Israele attacca il reattore di Arak. L'Iran colpisce un ospedale, Netanyahu: "Tiranni terroristi" | La diretta - Mentre Donald Trump approva i piani per l'attacco all'Iran e la Guida suprema Ali Khamenei minaccia l'Occidente, continuano i missili tra Israele e Iran. Secondo msn.com

Israele attacca il reattore iraniano di Arak: cosa sappiamo dell'impianto? - Nessun rischio radiologico secondo Teheran, ma l’azione riaccende le preoccupazioni internazionali sull’arsenale nucleare iraniano V ... Si legge su msn.com