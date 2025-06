Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak Missili su Tel Aviv e su un ospedale a Be' er-Sheva Netanyahu | Tiranni terroristi

In un’onda di tensione senza precedenti, Israele lancia attacchi contro il reattore di Arak e colpisce obiettivi a Tel Aviv e Be’er Sheva, mentre le dichiarazioni dei leader mondiali si susseguono nel tentativo di fare chiarezza. Tra accuse e smentite, il futuro della regione appare sempre più incerto, lasciando il mondo a interrogarsi sulle conseguenze di questi eventi. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite, perché...

Trump: «Vogliono trattare ma forse è tardi». L'Aiea: «Mai detto che Teheran sta fabbricando la bomba». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak. Missili su Tel Aviv e su un ospedale a Be'er-Sheva, Netanyahu: «Tiranni terroristi»

Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv: colpito l'ospedale. La sfida finale Trump-Khamenei

Trattato di non proliferazione: perché l'Iran non può avere l'atomica e gli Usa sì? Il programma nucleare in Iran iniziò nel 1954 quando gli Usa fornirono a Teheran un reattore a uranio arricchito, ma il Trattato di non proliferazione cambiò le regole del gioco.

Arak, reattore ad acqua pesante colpito da Israele: come funziona, la produzione di plutonio e il rischio utilizzo per armi nucleari - Secondo la televisione di Stato iraniana non c'è «alcun pericolo di radiazioni» e la struttura ... Si legge su msn.com

Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka di Beer Sheva - Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all'Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. Segnala ilmessaggero.it