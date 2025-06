Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak Missili iraniani su Tel Aviv e su un ospedale a Be' er-Sheva | Danni gravi

Nella complessa escalation tra Israele e Iran, le tensioni si intensificano con attacchi a obiettivi strategici e dichiarazioni contrastanti. Mentre Israele colpisce il reattore di Arak e un ospedale a Be’er Sheva, Trump avverte che potrebbe essere troppo tardi per trattare. Nel frattempo, l’AIEA chiarisce di non aver mai affermato che Teheran stia producendo una bomba nucleare. La diplomazia sembra sempre più in bilico tra dialogo e conflitto.

Trump: «Vogliono trattare ma forse è tardi». L'Aiea: «Mai detto che Teheran sta fabbricando la bomba». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak. Missili iraniani su Tel Aviv e su un ospedale a Be'er-Sheva: «Danni gravi»

In questa notizia si parla di: israele - attacca - reattore - acqua

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv: colpito l'ospedale. La sfida finale Trump-Khamenei Vai su X

Trattato di non proliferazione: perché l'Iran non può avere l'atomica e gli Usa sì? Il programma nucleare in Iran iniziò nel 1954 quando gli Usa fornirono a Teheran un reattore a uranio arricchito, ma il Trattato di non proliferazione cambiò le regole del gioco. Vai su Facebook

Israele - Iran, la guerra in diretta | Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv. Colpito l'ospedale a Beer Sheva. La sfida finale Trump-Khamenei; Esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni. Media Usa:Trump approva piani di guerra - Scie di fumo ed esplosioni a Tel Aviv; Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka.

Israele attacca il reattore di Arak. Missili su Tel Aviv, colpito l'ospedale | La diretta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak - Quattro zone del centro e del sud di Israele sono state colpite direttamente dai missili balistici lanciati poco fa dall’Iran ... Secondo ilsole24ore.com