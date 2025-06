Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak missili iraniani su Tel Aviv | colpito l' ospedale La sfida finale Trump-Khamenei

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: Israele attacca il reattore di Arak, mentre Tel Aviv viene colpita da missili iraniani. Lo scenario si fa ancora più complesso con le dichiarazioni di Trump, che avverte: «Forse è troppo tardi per trattare». L’Aiea precisa di non aver mai affermato che Teheran stia producendo una bomba, lasciando il mondo in attesa di evoluzioni decisive. La situazione è ormai al punto di svolta.

Trump: «Vogliono trattare ma forse è tardi». L'Aiea: «Mai detto che Teheran sta fabbricando la bomba».

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

Trattato di non proliferazione: perché l'Iran non può avere l'atomica e gli Usa sì? Il programma nucleare in Iran iniziò nel 1954 quando gli Usa fornirono a Teheran un reattore a uranio arricchito, ma il Trattato di non proliferazione cambiò le regole del gioco. Vai su Facebook

Esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni. Media Usa:Trump approva piani di guerra - Missili dall'Iran colpiscono quattro zone di Israele; Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak; Israele - Iran, le news in diretta. Bloomberg: possibile attacco Usa nei prossimi giorni.

Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak - Quattro zone del centro e del sud di Israele sono state colpite direttamente dai missili balistici lanciati poco fa dall’Iran ... Lo riporta ilsole24ore.com

Nuovi raid, esplosioni a Teheran. Lancio incrociato di droni. Media: "Trump approva piani d'attacco" - Sirene d'allarme in Israele, forti boati a Tel Aviv Le sirene d'allarme stanno risuonando a Tel Aviv e in gran parte del resto di Israele, per il lancio di missili balistici dall'Iran. Segnala msn.com