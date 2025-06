Israele attacca i siti nucleari di Bushehr e Arak missili iraniani su un ospedale Katz | Khamenei non può continuare a esistere

Le tensioni in Medio Oriente raggiungono nuovi livelli di intensità: Israele attacca i siti nucleari di Bushehr e Arak, mentre il ministro della Difesa israeliano lancia duri moniti contro Khamenei. Nel frattempo, Xi Jinping e Putin condannano le azioni israeliane in una telefonata cruciale. In un contesto internazionale complesso, Iran e le potenze europee preparano un incontro diplomatico decisivo. La scena mondiale è in fermento: cosa ci riserva il futuro?

Le frasi del ministro della Difesa israeliano contro Khamenei. Telefonata tra Xi jinping e Putin, che condannano le azioni israeliane. In programma un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano e gli omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca i siti nucleari di Bushehr e Arak, missili iraniani su un ospedale. Katz: «Khamenei non può continuare a esistere»

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

