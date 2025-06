Israele | Alì Khamenei non può continuare a esistere

In un crescendo di tensione e conflitto, le parole e i missili si intrecciano nel complesso scenario tra Israele e Iran. Dopo il raid sull'ospedale Soroka e le dichiarazioni dure del ministro Katz contro Khamenei, il fragile equilibrio si fa ancora piĂą instabile. In questo clima di escalation, le strade sono tutte aperte: cosa accadrĂ nel prossimo capitolo di questa delicata ormai battaglia senza esclusione di colpi?

Quando tacciono i missili, sono le parole a essere esplosive. E fanno crescere la tensione tra Iran e Israele, divisi da duemila km ma uniti da un odio che non si contiene piĂą. Dopo il raid sull'ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele, il ministro della difesa Katz si è espresso così contro la guida suprema iraniana. Per il premier Netanyahu tutte le opzioni restano aperte. Il lancio ha provocato una settantina di feriti ma nessun morto perchĂ© l'edificio era stato evacuato. Secondo fonti militari è stato colpito da un missile balistico che trasportava diverse testate. Una strategia questa che, per stessa ammissione di Israele, rappresenta una nuova sfida per i suoi apparati di difesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Alì Khamenei non può continuare a esistere"

