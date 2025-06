Israele accusa l' Iran | Ha usato bombe a grappolo E Theran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta

In un clima di tensioni crescenti, Israele accusa l'Iran di aver utilizzato bombe a grappolo, mentre Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz in diretta. Mosca e Pechino fanno appello al cessate il fuoco, ma il rischio di escalation si fa sempre pi√Ļ concreto. Con raid sugli impianti nucleari, minacce incrociate e un‚Äôalerta massima, la regione si trova sul filo del rasoio, e il mondo osserva in apprensione.

Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Raid su impianti nucleari, minacce incrociate e allerta massima per un conflitto regionale.

