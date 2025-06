Ispezioni del nucleo ispettorato del lavoro | irregolarità e denunce in un bar e in un allevamento

Le recenti ispezioni del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Latina hanno portato alla scoperta di irregolarità in un bar e in un allevamento, con denunce a carico di amministratori e soci. Queste operazioni evidenziano l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare la sicurezza e i diritti dei lavoratori. Scopriamo insieme i dettagli di queste verifiche e le conseguenze per le attività coinvolte.

I carabinieri del Nil- Nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo all'interno di due attività economiche della provincia pontina, a Cisterna e a Pontinia. Il controllo ha portato a due denunce in stato di libertà a carico dell'amministratore unico e di un socio.

In questa notizia si parla di: nucleo - ispettorato - lavoro - denunce

