Isola dei famosi | tra reality e realtà c’è di mezzo Cristina Plevani

L’Isola dei Famosi torna a far tremare i cuori dei fan con un ottavo episodio ricco di emozioni, tensioni e colpi di scena. Tra scontri infuocati e doppie eliminazioni, i naufraghi si avvicinano alla semifinale in un clima di alta pressione. In studio, Veronica Gentili e Simona Ventura guidano lo spettacolo con maestria, mentre dall’Honduras Pierpaolo Pretelli tiene il ritmo. La serata si conclude con sorprese che lasceranno il pubblico senza fiato.

Ottavo appuntamento con L' Isola dei Famosi e tensioni sempre più accese tra i naufraghi, a pochi passi dalla semifinale. In studio Veronica Gentili conduce con sicurezza crescente, affiancata da una Simona Ventura sempre pungente e centrata, mentre in Honduras Pierpaolo Pretelli coordina prove e collegamenti. I colpi di scena non sono mancati. Il televoto ha decretato l' eliminazione di Mirko e Ahlam, mentre finiscono al prossimo televoto Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani. A movimentare la puntata è stato anche il durissimo scontro in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini durante la cosiddetta "pelota honduregna", una sorta di pallanuoto estrema.

"Un altro reality Mediaset chiacchierato come l'ennesimo flop, ma c'è un po' di tutto su quest'Isola dei famosi 2025, che non ha mai dimostrato, come altri, di essere all'ultima spiaggia. La percezione è che il pubblico fatichi a credere nelle dinamiche ed è come

