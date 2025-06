Isola dei Famosi Teresanna Pugliese viene ripresa in diretta da Veronica Gentili | ecco cosa è successo VIDEO

Durante una diretta molto tesa de L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha scatenato un acceso scontro con Dino Giarrusso, attirando l’attenzione di Veronica Gentili. La conduttrice, intervenuta prontamente, ha deciso di riprendere in diretta la naufraga per chiarire la situazione e mantenere l’ordine del programma. Un episodio che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori e ha fatto discutere sui social. Ecco cosa è successo in quella fase cruciale.

L'attacco di Teresanna Pugliese a Dino Giarrusso ha provocato la reazione della conduttrice Veronica Gentili, che ha deciso di intervenire e riprendere in diretta la naufraga de L'Isola dei Famosi.

