Isola dei Famosi scintille in diretta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani | Simona Ventura dalla parte dell' ex gieffina

L'Isola dei Famosi si infiamma con scintille in diretta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani, con Simona Ventura che si schiera dalla parte dell'ex gieffina. La tensione esplode quando Cristina, criticata duramente, si commuove in lacrime. Un momento intenso che ha acceso il dibattito tra telespettatori e opinionisti, dimostrando come le emozioni possano prendere il sopravvento in un reality all'epoca di confronti serrati e solidarietà improvvise.

Cristina Plevani finisce in lacrime dopo essere stata duramente criticata in diretta a L'Isola dei Famosi da Dino Giarrusso, l'opinionista Simona Ventura si schiera dalla parte della naufraga: "È una persona che merita tanti applausi". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, scintille in diretta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani: Simona Ventura dalla parte dell'ex gieffina

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi 2025, rissa in diretta: “Ti ammazzo, pezzo di merd*!”, minacce e violenza, cosa è successo tra Omar e Dino – VIDEO - Minacce di morte e pesanti accuse di violenza durante L’Isola dei Famosi 2025: cosa è successo tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Riporta gay.it

L'Isola dei Famosi, cos'è successo il 18 giugno: eliminati Mirko e Alham - Cos'è successo nella puntata dell'Isola dei Famosi 2025 del 18 giugno: nuove eliminazioni, la rissa, le discussioni e le nuove nomination. Come scrive gazzetta.it