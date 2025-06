Isola dei famosi | Non hai fatto nulla in 25 anni Giarrusso attacca Cristina Plevani e la fa piangere

Dopo un quarto di secolo di silenzio, le parole di Giarrusso hanno scatenato una polemica senza precedenti all'Isola dei Famosi. L’attacco all’ex gieffina Cristina Plevani ha acceso una miccia che minaccia di esplodere, mentre Simona Ventura corre in sua difesa. È il momento di scoprire cosa si nasconde dietro questa accesa disputa e quale sarà il destino di una delle protagoniste più discusse di questa edizione.

Una frase di troppo ha acceso la miccia all'Isola dei Famosi. E le accuse di Dino Giarrusso a Cristina Plevani diventano un caso, ma a prendere le difese dell'ex gieffina è Simona Ventura. Durante un confessionale nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, l'ex europarlamentare Dino Giarrusso ha sparato a zero su Cristina Plevani, colpevole - a suo dire - di non aver combinato nulla negli ultimi 25 anni. "Ha vinto il Grande Fratello e poi? Il nulla assoluto", ha detto. Ma la reazione di Plevani non si è fatta attendere: tra le lacrime ha risposto con fermezza, accusandolo di essere un classista e rivendicando con orgoglio la sua vita "normale". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Isola dei famosi: "Non hai fatto nulla in 25 anni", Giarrusso attacca Cristina Plevani e la fa piangere

