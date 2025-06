Isola dei Famosi la rissa non basta | ascolti tv fermi al palo

L'Isola dei Famosi 2025 sembra attraversare una fase di crisi: tra risse controverse e ascolti stagnanti, l'edizione continua a deludere le aspettative. Nonostante le tensioni in diretta e le polemiche, il pubblico sembra distanziarsi sempre di più, lasciando gli spettatori con l’amaro in bocca. La domanda è: riuscirà questa travagliata edizione a trovare la sua strada per riconquistare il cuore dei telespettatori?

Non è bastato neppure il momento, francamente deplorevole, della rissa con tanto di minacce che ha visto protagonisti Dino Giarrusso e Omar Fantini - molti telespettatori hanno invocato per entrambi una squalifica che, ovviamente, non è mai arrivata - per risollevare gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2025. Un’edizione che sta riscontrando una serie importante di problemi, a partire dall’assenza di personaggi forti all’interno del cast di naufraghi sino ad arrivare a prove sempre uguali e sempre noiose alle quali i suddetti concorrenti vengono sottoposti. Un programma che, nonostante i toni piĂą bassi – rissa imbarazzante a parte – e il livello di trash decisamente meno impattante rispetto alle passate edizioni, non sta riuscendo a convincere il pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isola dei Famosi, la rissa non basta: ascolti tv fermi al palo

In questa notizia si parla di: isola - famosi - rissa - ascolti

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Ascolti tv: Un amore a 5 stelle, L’Isola dei Famosi | Dati Auditel lunedì 16 giugno 2025 Vai su Facebook

Isola dei Famosi, la rissa non basta: ascolti tv fermi al palo; Ascolti TV lunedì 18 giugno 2025, Isola dei Famosi: ecco i dati auditel della prima serata; Isola dei famosi 2025: le pagelle della puntata di ieri sera, eliminati e nomination tra liti e una rissa evitabile.

Isola dei Famosi, la rissa non basta: ascolti tv fermi al palo - Il surviving game condotto da Veronica Gentili su Canale 5 viene battuto ancora una volta da un film di Raiuno ... Come scrive quotidiano.net

Isola dei famosi: i naufraghi arrivano alla rissa con minacce gravi - L'Isola dei Famosi sta continuando ed i naufraghi sono alle prese sempre più con assenza di cibo e sfide da sostenere, dulcis in fundo è scattata una rissa pesante tra i naufraghi con minacce. Riporta notizie.it