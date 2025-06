Isola dei Famosi | la rissa in diretta i nominati e gli eliminati

Ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025, trasmessa mercoledì 18 giugno, ha regalato momenti di tensione e colpi di scena che hanno acceso l’attenzione del pubblico. Tra risse in diretta, i nomi dei nominati e gli eliminati, questa edizione sembra aver perso un po’ della sua grazia originale, segnata da polemiche inutili e discussioni sopra le righe. Un’edizione che meritava una più grande valorizzazione, ma che si è lasciata coinvolgere troppo dalle emozioni incontrollate.

Ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Quella andata in onda mercoledì 18 giugno è stata una puntata nella quale il surviving game di Canale 5 ha mostrato tutti i limiti di un’edizione che avrebbe meritato maggiore fortuna. Perché un’edizione dell’Isola dei Famosi senza polemiche inutilmente accese, senza discussioni oltre i toni della civiltà, senza doppi sensi continui “alla Ilary Blasi” avrebbe dovuto avere una migliore valorizzazione. Il problema, ormai è chiaro, è il format in sè: stantio, prevedibile, già visto in ogni singolo episodio. E quindi del tutto noioso. Gli eliminati. Gli opinionisti per una sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isola dei Famosi: la rissa in diretta, i nominati e gli eliminati

In questa notizia si parla di: isola - famosi - rissa - diretta

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

isola - Search Vai su X

IN DIRETTA NUVOLA PRESS DEL 30 MAGGIO 2025 Vai su Facebook

Isola dei Famosi: la rissa in diretta, i nominati e gli eliminati; Scoppia la rissa all’Isola dei Famosi, caos in diretta: “Partono le denunce”; Isola, scoppia la rissa: “Ti ammazzo”. La moglie di Giarrusso: “Partono le denunce”.

Isola dei Famosi: la rissa in diretta, i nominati e gli eliminati - L’ottava puntata del surviving game di Canale 5 è stata caratterizzata da un alto tasso di noia e prevedibilità ... Si legge su quotidiano.net

Scoppia la rissa all’Isola dei Famosi, caos in diretta: “Partono le denunce” - Momenti di grande tensione per la padrona di casa, Veronica Gentili, che durante la diretta di questa sera, 18 giugno, si è trovata a gestire un episodio piuttosto spiacevole. Come scrive msn.com