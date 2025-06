Isola dei Famosi 2025 scontro tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso | è un classista frustrato | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 si infiamma con un acceso scontro tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso, alimentando ulteriormente la tensione tra i naufraghi. La lite, scoppiata durante l’ottava puntata, ha lasciato il pubblico senza parole, evidenziando le forti emozioni e i contrasti che animano questa edizione. Ma cosa ha scatenato questa collisione di caratteri? Scopriamolo insieme, perché in un reality tutto può succedere…

Cresce la tensione a L’Isola dei Famosi 2025 e in spiaggia scatta la lite tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso. Tra i due volano parole grosse tra i due naufraghi. Perchè? Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso, lite a L’Isola dei Famosi 2025. Durante l’ottava puntata de L ‘Isola dei Famosi 2025 i naufraghi scoprono dell’esistenza dell’ultima spiaggia e della presenza, ancora in gioco, di alcuni ex concorrenti eliminati dal televoto. Tra questi c’è anche Dino Giarrusso che non ha raccolto tanti consensi sia in Palapa che dal pubblico. In particolare Dino Giarrusso sull’ultima spiaggia si lascia andare a commenti non tanto carini sulla ex tronista di Uomini e Donne: “ è una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it