Isola dei Famosi 2025 rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso | cosa è successo? | Video Mediaset

Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025, un episodio di incredibile tensione ha scosso il reality: Omar Fantini e Dino Giarrusso si sono affrontati in una rissa accessa, arrivando perfino alle mani durante la prova della pelota honduregna. Un momento che ha catturato l’attenzione di tutti e che farà discutere per molto tempo. Scopriamo insieme cosa è successo in questa drammatica scena di #Isola2025.

Durante l'ottava diretta de L'Isola dei Famosi 2025 di mercoledì 18 giugno 2025 è scoppiata una rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. I due si sono ritrovati nelle acque dell'Honduras chiamati a sfidarsi nella pelota honduregna. Durante il minigioco di pallavolo Omar e Dino arrivano alle mani e tra i due volano anche minacce che richiedono l'intervento di Veronica Gentili.

