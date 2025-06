Isola dei Famosi 2025 rissa in diretta | arriva una sola squalifica?

Durante la puntata del 18 giugno 2025 de L’Isola dei Famosi, un acceso scontro tra Dino Giarrusso e Omar Fantini ha rischiato di degenerare in una rissa in diretta. La prova della Pelota Hondurena ha acceso gli animi, portando a un episodio che ha diviso pubblico e opinionisti. Nonostante la tensione, è arrivata solo una squalifica, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande sulla gestione delle emozioni in un contesto così serrato.

Durante la puntata in diretta del 1 8 giugno 2025 de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 si è sfiorata una vera e propria rissa tra due naufraghi. I protagonisti di questo vergognoso episodio sono stati Dino Giarrusso e Omar Fantini. Il motivo dello scontro? La prova della Pelota Hondurena, una delle più dure e competitive di questa edizione. La tensione è esplosa davanti alle telecamere e ha lasciato il pubblico senza parole. Arriverà una squalifica dopo la visione dei video incriminati? Isola dei Famosi 2025: la prova della discordia. La Pelota Hondurena prevedeva una sfida tra i naufraghi dell' Ultima Spiaggia e il gruppo principale.

