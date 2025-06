Isola dei Famosi 2025 lite in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso | cosa è successo? | Video Mediaset

Uno scontro acceso scuote l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani e Dino Giarrusso si confrontano in diretta, regalando ai telespettatori un momento di pura tensione. La lite tra ex vincitrice del Grande Fratello e il politico italiano sta facendo il giro del web, alimentando discussioni e curiosità. Ma cosa ha scatenato questa accesa divergenza? Scopriamo insieme i dettagli di un episodio che ha già fatto parlare...

Duro scontro a L’Isola dei Famosi 2025 tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. Il giornalista e politico italiano si scaglia contro la ex vincitrice del primo Grande Fratello che replica alle sue parole. Tra i due scatta la lite in diretta. Cristina Plevani e Dino Giarrusso, lite in diretta a L’Isola dei Famosi 2025. Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025 i naufraghi scoprono dell’esistenza dell’ultima spiaggia dove hanno vissuto i concorrenti eliminati. Lo spirito dell’isola decide di mostrare alcuni video e poco dopo scoppia in diretta un’accesa lite tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it