Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 18 giugno | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 entra nel vivo con le emozionanti nomination di questa settimana! Dopo una puntata ricca di colpi di scena, i naufraghi si sono confrontati nel segreto della Palapa per decidere chi mettere alla prova. Scopriamo insieme chi rischia l’eliminazione e quali alleanze si stanno formando in questa appassionante corsa verso il titolo. Ecco tutte le nomination di mercoledì 18 giugno 2025, un momento imperdibile per gli appassionati del reality.

Isola dei Famosi, le nomination di mercoledì 18 giugno 2025. A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, oramai non più suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 18 giugno 2025. Ecco le nomination: Cristina Plevani nomina Jey: “ da quando è arrivato non pesco più, mi sta diventando antipatico il pesce “;. Teresanna Pugliese vota Cristina Plevani: “ mi ha ferito un pò l’ultima dichiarazione fatta, ci siamo confrontate, mi sono legata a lei “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 18 giugno | Video Mediaset

