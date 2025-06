Isola dei Famosi 2025 chi è uscito al televoto flash ieri sera mercoledì 18 giugno? | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 va in scena con emozioni a non finire, e la scorsa notte il televoto flash ha deciso il destino di uno dei naufraghi eliminati. Chi tra Ahlam, Dino, Jasmin e Paolo Vallesi ha ricevuto il meno voti e dovrà lasciare l’isola? La suspense si fa sempre più alta mentre i fan attendono di scoprire il nome del concorrente eliminato. Restate con noi per conoscere tutti i dettagli di questa entusiasmante puntata.

A L'Isola dei Famosi 2025 è tempo di scoprire il nome del secondo concorrente naufrago eliminato durante l'ottava puntata. Chi vuoi salvare tra Ahlam, Dino, Jasmin e Paolo Vallesi? Il pubblico da casa attraverso un televoto flash ha scelto il nome del naufrago eliminato. Isola dei Famosi 2025 eliminato al televoto flash? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 18 giugno. Durante l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili ha annunciato ai naufraghi dell'ultima spiaggia l'apertura di un televoto flash in vista della finale. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi.

