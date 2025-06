Isola 2025 Cruciani | Io e Cristina Plevani siamo usciti a cena lei | Niente amore siamo due st*onzi

In un'intervista ricca di spontaneità e sincerità, Giuseppe Cruciani e Cristina Plevani si sono raccontati in modo autentico durante una cena, svelando il loro legame speciale e le risate condivise. Tra battute e confidenze, emerge un’immagine di amicizia genuina lontana da equivoci amorosi. La loro chiacchierata, trasmessa durante l’Isola dei Famosi del 18 giugno, ci dimostra quanto sia importante rimanere se stessi, anche sotto i riflettori. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi del 18 giugno, Giuseppe Cruciani svela di essere stato a cena con Cristina Plevani. La conduttrice, che ha dato il via a questo scambio di confidenze, chiede alla naufraga se si è innamorata del giornalista: "No, siamo due st**nzi" dice ridendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Puntata scoppiettante: nomination flash, Jasmin eliminata, e prove estreme con tatuaggi e rasature in cambio di bistecche. Cruciani infuriato in studio chiama Adinolfi “Dalai Mario”, mentre Cristina e Loredana remano fino a un cornetto su Playa Uva. Vai su Facebook

