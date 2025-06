Isernia fermati due georgiani senza permesso di soggiorno | progettavano furti in un centro commerciale

A Isernia, la pronta segnalazione della vigilanza ha consentito di fermare due cittadini georgiani, sospettati di pianificare furti in un centro commerciale. Un intervento tempestivo della Polizia ha evitato che il piano criminoso si concretizzasse. La sicurezza cittadina si rafforza grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando l’importanza di una comunità vigile e attenta.

Due georgiani fermati a Isernia per progettare furti in un centro commerciale. Intervento della Polizia dopo segnalazione della vigilanza.

Due cittadini georgiani irregolari sono stati fermati dalla Polizia a Isernia mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un centro commerciale.