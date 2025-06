Isee 2025 novità per precompilata Dsu | cosa dice l’Inps

Scopri le ultime novità sull'Isee 2025 e come l'Inps ha semplificato la procedura per la precompilata DSU. Dal 16 giugno, il servizio si aggiorna per rendere più facile escludere titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti di risparmio posseduti al 31 dicembre. Un passo avanti per rendere più trasparente e accessibile il tuo aggiornamento Isee. Ecco tutto quello che devi sapere.

(Adnkronos) – L'Inps rende noto che a partire dal 16 giugno il servizio per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) nella modalità precompilata per richiedere l'Isee è stato integrato per semplificare le modalità di esclusione dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale posseduti al 31 dicembre del .

