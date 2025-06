Irregolare in Italia e colpevole di vari furti | arrestato dai carabinieri

Nella notte scorsa, i carabinieri di Chiavenna hanno arrestato un uomo irregolare in Italia e colpevole di diversi furti, grazie a un’attenta attività di controllo del territorio. L’intervento rapido e deciso ha permesso di mettere fine alle sue azioni illecite, rafforzando la sicurezza della comunità. Una dimostrazione concreta dell’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e prevenire i reati, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e prevenzione dei furti in abitazioni ed attività commerciali, in località San Cassiano di Prata Camportaccio hanno fermato un’autovettura. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Irregolare in Italia e colpevole di vari furti: arrestato dai carabinieri

