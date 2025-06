Ironheart i titoli degli episodi nascondo un indizio su un nuovo personaggio attesissimo dai fan

I titoli degli episodi di Ironheart celano un indizio affascinante su un nuovo personaggio molto atteso dai fan. Marvel Studios ha svelato i dettagli, rivelando una strategia di distribuzione intrigante e alcuni dettagli nascosti nei titoli. Ma è il titolo del quinto episodio, “Karma’s a Glitch,” con quella misteriosa “M”, a catturare l’immaginazione: potrebbe essere il primo indizio sulla comparsa di un personaggio iconico...

I Marvel Studios hanno svelato i titoli degli episodi della loro prossima serie Disney+ Ironheart, non solo confermando i titoli di tutti e sei gli episodi, ma anche illustrando una strategia di rilascio che prevede la distribuzione della serie in due lotti da tre episodi ciascuno. Tuttavia, un sottile dettaglio nella lista degli episodi potrebbe catturare l’attenzione dei fan: il titolo del quinto episodio, “Karma’s a Glitch”, presenta una “M” distintamente sfumata di rosso in mezzo al testo completamente nero. Questa scelta stilistica sembra essere un omaggio al demone rosso della Marvel, Mefisto, di cui si vociferava la comparsa nella prossima serie a causa degli elementi mistici anticipati nel trailer di Ironheart e del casting di Sacha Baron Cohen in un ruolo misterioso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ironheart, i titoli degli episodi nascondo un indizio su un nuovo personaggio attesissimo dai fan

