Ironheart | i nuovi promo mostrano l’intraprendenza di Riri!

Riri Williams è un’eroina o una supercriminale in erba? Nei nuovi promo della prossima serie Ironheart  dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, gli spettatori hanno una rapida occhiata a ciò che è stato necessario per dare vita all’armatura di Riri e vengono anche presentati all’equipaggio di The Hood, in stile Ocean’s 11. In base ai filmati pubblicati, sembra che Riri sia disposta a infrangere la legge pur di ottenere i pezzi necessari per costruire la sua nuova armatura. Considerando il ruolo chiave di Riri in Black Panther: Wakanda Forever, il suo ritorno negli Stati Uniti solleva alcune domande intriganti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it