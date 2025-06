IronCub3 è italiano il primo robot umanoide che vola grazie ai jet di propulsione

Scopri IronCub3, il primo robot umanoide italiano dotato di jet di propulsione! Creato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, questo straordinario robot si è sollevato con successo di circa 50 centimetri, dimostrando una stabilità sorprendente. Un passo avanti verso un futuro in cui l’uomo e la tecnologia volano insieme, aprendo nuove frontiere nelle applicazioni robotics e aerospaziali.

Si chiama IronCub3 ed è stato progettato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: munito di una propulsione a razzi è stato in grado di sollevarsi di circa 50 centimetri mantenendo la stabilità. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - IronCub3, è italiano il primo robot umanoide che vola grazie ai jet di propulsione

L'Italia che vola. Per la prima volta al mondo la prova che un robot umanoide munito di jet di propulsione può volare. Il team di ricerca dell'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA coordinato da Daniele Pucci è riuscito a fare alzare in volo a 50 centimetri da terra

