IranTrump | tra 2 settimane la decisione

Tra due settimane si deciderà il destino delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran. Donald Trump ha ribadito che una decisione finale sarà presa a breve, lasciando aperta la porta ai negoziati diplomatici. La posta in gioco è alta: continueranno gli sforzi di dialogo o si passerà alla fase successiva? La suspense aumenta: il mondo attende con trepidazione il passo decisivo, che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

20.35 Il presidente Donald Trump "è stato chiaro, ha detto che prenderà una decisione" sull'Iran "entro le prossime due settimane. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Trump vuole che gli sforzi diplomatici procedano prima di prendere una decisione definitiva sull'azione militare degli Usa. "Dato che ci sono concrete possibilità che si svolgano o meno negoziati con l'Iran nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se andare o meno tra due settimane". Lunedì Trump partirà per il vertice della Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Putin e lo smacco a Trump e Zelensky per la pace: la decisione sul vertice di Istanbul - Il prossimo vertice di Istanbul rappresenta un'opportunità cruciale per la pace, ma per Donald Trump e Volodymyr Zelensky si profila uno smacco: il presidente Putin, con la guida del ministro Lavrov e del consigliere Ushakov, sembra pronto a segnare il passo nei colloqui con l'Ucraina, lasciando in sospeso molte aspettative diplomatiche.

La Casa Bianca: «Decisione Trump sull'Iran entro due settimane» Vai su Facebook

.@paolomieli: "I giornali americani registrano l'incertezza di Trump se entrare nella guerra in Iran, i quotidiani credono che la decisione debba arrivare per forza entro il fine settimana, si tratta di bombardare il sito nucleare Fordow, o lo fa o non lo fa" Vai su X

Guerra all'Iran, Israele aspetta decisione Trump: le ore cruciali; Casa Bianca: Trump deciderà in due settimane se attaccare l’Iran. Teheran: disponibili su nucleare se Israele cessa bombardamenti; Israele accusa l'Iran: Usa bombe a grappolo | Teheran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Media: contatti diretti diplomatici con Usa.

Trump: prenderò una decisione su intervento in Iran in due settimane - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che prenderà una decisione su un eventuale intervento nei confronti dell'Iran, attaccato da Israele una sett ... Lo riporta libero.it

Iran: Casa Bianca, Trump decidera' se attaccare "entro due settimane" (RCO) - In corso scambi di comunicazioni con l'Iran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com